Dramma in Sicilia, operaio della Forestale schiacciato da albero: interviene elisoccorso

Ennesimo incidente sul lavoro nell'Agrigentino: 58enne trasferito al Civico di Palermo con gravi traumi su tutto il corpo.

Travolto e schiacciato dall’albero che stava tagliando: è la terribile dinamica dell’ennesimo incidente sul lavoro, che ha coinvolto un operaio della Forestale a Cammarata, in provincia di Agrigento.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, che ha trasferito il malcapitato all’ospedale Civico di Palermo.

Incidente a Cammarata, operaio forestale schiacciato da albero

Rimane ancora da chiarire la dinamica dell’episodio, avvenuto nella mattinata di venerdì 10 novembre in contrada Piani. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – un 58enne in servizio alla Forestale – sarebbe stato travolto da un albero che stava tagliando. Sul posto, una volta allertato il 118, è intervenuto l’elisoccorso: viste le gravi condizioni e i traumi riportati dal ferito, è stato deciso il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

Sul caso indagano i carabinieri per ricostruire l’ennesimo infortunio sul lavoro e individuare eventuali responsabilità.

Il caso sul Monte Pellegrino

Appena poche settimane fa un altro incidente sul lavoro aveva coinvolto un operatore della Forestale, un 57enne. Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe caduto da un albero mentre lavorava sul Monte Pellegrino (Palermo, nella zona di via Bonanno) e sarebbe finito in una scarpata. Gravi i traumi riportati anche in questo caso.

Immagine di repertorio