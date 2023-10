Dramma sul Monte Pellegrino, operaio della Forestale cade da albero: è grave

L'ennesimo incidente sul lavoro a Palermo, corsa in ospedale per il 57enne ferito. Ecco le prime informazioni sull'accaduto.

Si registra l’ennesimo incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio della Forestale Siciliana, infatti, è rimasto ferito dopo essere caduto da un albero nella zona di Monte Pellegrino, in via Bonanno a Palermo.

Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero gravi.

Incidente sul lavoro sul Monte Pellegrino a Palermo

Rimane ancora da confermare la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio in servizio – un uomo di 57 anni, palermitano – sarebbe precipitato da un albero in via Bonanno e sarebbe finito in una scarpata.

Sul luogo dell’incidente – l’ennesimo infortunio sul lavoro in un 2023 particolarmente drammatico per la Sicilia – sono intervenuti gli operatori del 118, i carabinieri e i tecnici dell’Asp per le operazioni di soccorso e gli accertamenti di rito. I sanitari hanno trasferito il malcapitato al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. Le sue condizioni, purtroppo, sarebbero gravi. Avrebbe battuto violentemente la testa e riportato diverse fratture.