Furti d’auto e parti di mezzi, fioccano le denunce a Catania e provincia dopo l’operazione “Carback”

Proseguono i controlli a Catania e provincia in merito ai furti d'auto e parti di esse. Tante le persone denunciate.

Come dimostrano i recenti risultati operativi conseguiti dai militari del Comando Provinciale carabinieri di Catania, continua incessante l’azione di prevenzione e contrasto circa i furti di autovetture o parti di esse, di solito parcheggiati sulla pubblica, al fine di colpire il fiorente mercato nero di ricambi d’auto.

Le dimensioni del fenomeno sono state illustrate anche durante una conferenza stampa tenutasi qualche giorno fa a margine dell’esecuzione dell’operazione “Carback” e che ha visto 68 persone colpite da misure restrittive, indagate, a vario titolo, per i reati di “associazione a delinquere finalizzata al furto” di autovetture oggetto di successiva “estorsione” con il metodo del c.d. “cavallo di ritorno” o di “ricettazione”, “associazione di stampo mafioso”, “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti” con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, “acquisto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” e “detenzione illegale di armi e munizioni”.

Furti d’auto, Catania tra le prime 5 città italiane

In tale consesso, è stato spiegato che Catania, in ambito nazionale nel 2022, è stata la quinta città nella classifica dei furti di autoveicoli dopo Napoli, Roma, Bari e Milano. Mentre, per lo stesso anno, in ambito regionale, è in testa alla classifica, primato che ormai conserva dal 2020. Ed il trend per il 2023 rimane costante.

Inoltre, è stato aggiunto che il reato del furto di autoveicoli – o forse peggio – di parti di essi, è particolarmente sentito con odio dal cittadino che, dopo aver lasciato la propria autovettura la notte su strada, al mattino dopo o non la trova o la rinviene priva di centralina, catalizzatore, sportelli, cerchi, gruppi ottici, ma anche di intere plance o paraurti.

Il “cavallo di ritorno” la strategia più utilizzata

Chiare le cause: la possibilità di introitare denaro illecito o tramite un’estorsione con il “cavallo di ritorno” oppure attraverso l’alimentazione del fiorente mercato illegale dei pezzi di ricambio, dove trovare parti a minor costo e tempi brevi rispetto alla ridotta possibilità di reperire, sul mercato lecito ed in tempi più lunghi, di pezzi di ricambio al cui interno vi si trovano chip o cavi elettrici, merce divenuta di difficile produzione a causa del conflitto ucraino. Inoltre, nelle marmitte catalitiche sono contenuti metalli pregiati, quali ad esempio il rodio o il palladio, il cui valore arriva ad aggirarsi anche a qualche centinaio di euro al grammo.

Il contrasto a tale gruppo di reati è stato condotto dai carabinieri catanesi attraverso due direttrici principali, quello della prevenzione e quello della repressione. Nel campo della prevenzione, dallo scorso gennaio, in riferimento a tale fenomeno delinquenziale, i carabinieri di Catania hanno già operato 6 arresti in flagranza e 16 denunce a piede libero, nell’ambito di una mirata campagna di controlli ad autoricambisti ed autodemolitori. Spesso i pezzi rubati su strada giungono nei negozi o nei depositi di malfattori che, sfruttando le proprie lecite licenze, smerciano anche pezzi rubati, avendone un guadagno maggiore rispetto al guadagno eventualmente proveniente dalla vendita di un pezzo originale e legalmente venduto.

Le denunce

In tale quadro, meritano menzione alcune delle più importanti attività di controllo, quali quelle effettuate dalla: