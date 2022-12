Rubati 20 bidoni di olio d’oliva in un magazzino: scattano indagini sul furto

A fare l'amara scoperta del furto, avvenuto in un negozio di Grotte (AG), è stato il proprietario.

Furto in un magazzino di via Washington a Grotte (provincia di Agrigento): dei ladri – al momento ignoti – hanno portato via ben 20 bidoni d’olio.

Sono state avviate le indagini del caso per risalire all’identità dei responsabili del reato.

A fare l’amara scoperta di quanto accaduto è stato il proprietario del magazzino, un pensionato di 73 anni domiciliato nel comune dell’Agrigentino seppur residente di fatto in Germania. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, al vaglio degli inquirenti, qualcuno si sarebbe introdotto nel suo magazzino di via Washington e avrebbe portato via ben 20 bidoni d’olio (da 20 litri ciascuno) e una motosega.

Un “bottino” da circa 3.000 euro, considerando anche quanto è aumentato il costo dell’olio d’oliva negli ultimi mesi.

Le indagini

Scoperto il furto, il malcapitato non ha potuto fare altro che rivolgersi ai carabinieri. I militari, raccolta la testimonianza dell’uomo, hanno avviato le indagini di rito.

Hanno inoltre effettuato dei rilievi – assieme ai colleghi della Scientifica – e ispezionato attentamente tutto il magazzino alla ricerca di impronte, indizi, elementi utili a risalire agli autori del “colpo”.

Al momento, però, le indagini sono condotte con il massimo riserbo.

