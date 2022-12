Furto in casa di campagna, portati via attrezzi da lavoro: secondo “colpo” in pochi giorni in zona

Furto in contrada Collerondo a Cattolica Eraclea (provincia di Agrigento): pochi giorni fa un secondo "colpo" in una zona poco lontana.

Ladri in azione a Cattolica Eraclea, nello specifico in contrada Collerondo, dove si è registrato nelle scorse ore un furto in una casa di campagna.

Si tratta del secondo episodio di questa natura nel giro di pochi giorni.

Furto in casa di campagna a Cattolica Eraclea

Vittima del furto è un 46enne del posto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ignoti avrebbero fatto irruzione nella sua casa di campagna e rubato vari attrezzi da lavoro. In particolare, i ladri avrebbero portato via una motozappa e 3 motoseghe.

Il malcapitato proprietario, scoperto il furto, ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari hanno quindi avviato le indagini del caso con l’obiettivo di rintracciare al più presto gli autori del reato. Negli scorsi giorni, le forze dell’ordine avevano accolto una seconda denuncia per furto: in questo caso, dei ladri avrebbero portato via degli elettrodomestici dalla casa di un pensionato.

Non si esclude che ad agire siano state le stesse persone. Tuttavia, le indagini sono ancora in corso.

