Cellulare rubato alla fermata dell’autobus, scoppia la lite e interviene la polizia

La vicenda in piazza Giulio Cesare a Palermo. Arrestato un 31enne.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 31enne carinese senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, accusato del tentato furto aggravato di un cellulare alla fermata dell’autobus.

Ecco il resoconto dell’intervento degli operatori poco dopo, tra l’altro, l’inizio di un’accesa lite in strada tra il ladro e la vittima.

Furto di cellulare e lite a Palermo, l’arresto

Poco dopo la mezzanotte, i militari sono intervenuti in piazza Giulio Cesare per sedare una lite tra due persone. Uno dei due uomini, infatti, in base a quanto tempestivamente ricostruito dai carabinieri, era stato vittima poco prima del furto del proprio cellulare.

Il malcapitato, un 34enne originario della provincia di Modena, ha riferito ai carabinieri che l’indagato gli avrebbe rubato il telefonino, sfilandoglielo dalla tasca mentre era seduto su una panchina in attesa dell’autobus per rientrare a casa.

Quindi l’accesa lite nel corso della quale l’arrestato avrebbe tentato di sottrarsi alla vittima per la quale, però, risolutiva è stata l’iniziativa del personale del Nucleo Radiomobile che hanno perquisito il 31enne, trovandolo in possesso del cellulare nascosto nei pantaloni.

L’apparato è stato riconsegnato al proprietario e il giudice per le indagini preliminari di Palermo ha convalidato l’arresto.

È obbligo rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, pur gravemente, e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza passata in giudicato nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.