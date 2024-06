Furto al cimitero di Monreale: portate via 30 grondaie di rame

Malviventi, al momento ignoti, hanno compiuto il furto nel cimitero di Monreale nel cuore della notte: via alle indagini

Furto al cimitero di Monreale. I ladri, nel corso della notte, hanno portato via trenta grondaie in rame. Hanno agito indisturbati nell’area cimiteriale, dove non ci sono telecamere.

Partite le indagini

Il colpo agli autori frutterà non poco, visto il valore del rame. I carabinieri, giunti sul posto, hanno fatto partire immediatamente le indagini per risalire all’identità dei malviventi.

