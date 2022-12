Furto con scasso in punto vendita Pelonero, misero il “bottino”: portati via 100 euro

Ecco la prima ricostruzione del furto avvenuta nel negozio di Agrigento, specializzato nella vendita di giocattoli, prodotti per la casa e addobbi natalizi.

Furto con scasso nel noto negozio di giocattoli, prodotti per la casa e addobbi natalizi “Pelonero“, che si trova nel quartiere San Giusippuzzu di Agrigento.

Il fatto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Ecco la prima ricostruzione dei fatti, sui quali sono in corso le indagini di rito delle forze dell’ordine.

Furto con scasso nel negozio “Pelonero” di Agrigento

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei ladri – al momento ignoti – si sarebbero introdotti nella notte nell’esercizio commerciale scassinando una delle saracinesche. Poi, dopo aver rovistato tra gli addobbi e i prodotti per bambini e per la casa presenti nel negozio, avrebbero portato via i soldi in cassa.

Un “bottino” misero, di appena 100 euro. La mattina successiva al furto, sono state le commesse a scoprire quanto accaduto e ad avvertire gli operatori del 112. Formalizzata la denuncia per l’ipotesi di reato di furto, la polizia ha avviato le indagini di rito per ricostruire l’episodio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Scientifica per effettuare i sopralluoghi.

Immagine di repertorio