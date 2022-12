Furto in un ristorante nell’Agrigentino: portati via elettrodomestici e arredi

Si tratta del terzo furto in meno di una settimana nel centro dell'Agrigentino e potrebbe trattarsi degli stessi malviventi

Furto in dei locali adibiti a ristorante in contrada Collerotondo a Cattolica Eraclea dove i ladri hanno portato via elettrodomestici e vari arredi. Il colpo è stato messo a segno fra l’11 e il 23 novembre. A fare la scoperta, dopo che era andato a dare un’occhiata e aveva trovato tutto a soqquadro, è stato un pensionato settantenne di Cattolica Eraclea. Il danno, non ancora quantificato, sembrerebbe essere ingente. E non è coperto da nessuna polizza assicurativa. L’anziano ha sporto denuncia alla stazione dei carabinieri di Cattolica Eraclea che hanno avviato le indagini. Sembrerebbero esserci pochi dubbi sul fatto che i ladri possano essere stati gli stessi che, nel giro di neanche una settimana, hanno razziato due abitazioni di campagna.