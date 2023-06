Furto con tecnica abbraccio ai danni anziano, caccia alla ladra

Sono in corso le attività di indagine della Polizia di Stato

Una tecnica inusuale ma redditizia per raggirare le persone anziane. Siamo a Perugia, dove un 94enne intento a caricare la spesa sulla propria auto, avvicinato da una donna di origini straniere che gli chiede una prestazione sessuale, si vede derubato il borsello con all’intento 400 euro in contanti.

Truffato

Accortosi della truffa, e avvisata la polizia, gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, hanno acquisito tutte le informazioni utili al rintraccio della donna, invitando l’anziano in Questura per presentare denuncia. Niente da fare però, riguardo il ritrovamento della refurtiva, la donna infatti, intanto, aveva fatto perdere le proprie tracce. Sono in corso le attività di indagine della Polizia di Stato, finalizzate all’identificazione della responsabile del furto.