G20, Meloni: “L’Italia è stata protagonista del vertice”

La presidente del Consiglio in conferenza a Bali ha sottolineato che "il G20 segna un riavvicinamento tra l'Occidente e il resto del mondo"

“L’Italia è stata protagonista del G20, c’era molta curiosità, attenzione attorno a noi” legata “anche al fatto di essere l’unico Paese rappresentato da un capo di governa donna, eravamo 4 donne al tavolo su 41, in una nazione in cui spesso ci si è lamentati” della scarsa presenza delle donne ai posti di comando. “Ritrovarci ad essere all’avanguardia fa piacere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bali, sottolineando anche che “il G20 di Bali segna un riavvicinamento tra l’Occidente e il resto del mondo”.

“Ma non credo ci sia solo questo aspetto” a sollecitare “curiosità e attenzione – ha aggiunto Meloni – : confesso che non sono riuscita a fare tutti i bilaterali che mi sono stati chiesti”. Dietro la centralità dell’Italia la presenza di un “governo solido, stabile e con una lunga proiezione. Questo rende l’Italia con cui è molto importante relazionarsi”.