Gela, individuato responsabile incendio in via Goya: scatta la denuncia

A causa delle fiamme, furono danneggiate cinque autovetture: tre appartenenti al medesimo nucleo familiare e due parcheggiate in zona

Nell’ambito di un’intensa attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela e condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato identificato il responsabile del grave atto criminale verificatosi in quella città nella notte dello scorso 28 febbraio, quando equipaggi della Polizia di Stato e del Comando Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Goya, in seguito ad un atto incendiario di natura dolosa che ha visto coinvolte diverse autovetture. In particolare, nel corso dell’evento, sono stati danneggiati tre autoveicoli in uso al medesimo nucleo familiare, nonché ulteriori due veicoli parcheggiati nell’area coinvolta dell’incendio.

Il responsabile è un 45enne



Al termine delle indagini la sezione investigativa del Commissariato ha trasmesso alla Procura della Repubblica molteplici risultanze investigative, che hanno disvelato il sicuro coinvolgimento di un pregiudicato 45enne quale autore materiale dell’atto intimidatorio.

L’attività d’indagine, snodatasi attraverso la sedimentazione di molteplici fonti di prova – queste caratterizzate da elementi acquisiti nel corso di attività di natura tecnica, rilievi di polizia scientifica ed analisi di alcuni sistemi di videosorveglianza – hanno consentito agli investigatori di ricostruire quanto accaduto in via Goya, evento caratterizzato da un’intrinseca pericolosità per l’incolumità pubblica in considerazione della significativa consistenza dell’evento incendiario.