Gela, intesa Comune-Guardia di Finanza per tutelare i fondi Pnrr

Il protocollo è stato siglato dal sindaco Lucio Greco e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle Stefano Gesuelli. La priorità è evitare possibili infiltrazioni della criminalità organizzata

GELA (CL) – Firmato nei giorni scorsi un protocollo finalizzato a un monitoraggio complessivo sui fondi che sono destinati al Comune e che si muovono lungo le linee di finanziamento del Pnrr. La sigla è stata apposta dal comandante provinciale della Guardia di Finanza Stefano Gesuelli e dal sindaco Lucio Greco, alla presenza del segretario generale Carolina Ferro e del maggiore Michele Bellopede.

Così come previsto dall’accordo istituzionale sarà instaurato un interscambio di dati e informazioni tra il Municipio e la Guardia di finanza: “L’obiettivo è la prevenzione, così da evitare gravi fenomeni come le infiltrazioni della criminalità”, ha riferito il primo cittadino. Le direttive sono quelle dettate a livello comunitario e riprese dalla Corte dei Conti.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) si inserisce all’interno del programma Next generation Ee (Ngeu), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione europea in risposta alla crisi pandemica. La principale componente del programma Ngeu è il Dispositivo per la ripresa e resilienza (Recovery and resilience facility, Rrf), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).

L’Amministrazione di Gela ha intercettato fondi importanti e, come evidenziato dal Municipio, solo con la voce del Pnrr già spiccano i trenta milioni di euro finanziati per i due progetti Qualità dell’abitare. Sul Pnrr, è alto il livello di attenzione mentre l’Amministrazione ha voluto creare un gruppo di lavoro apposito, disponendo l’accorpamento tra l’unità speciale e l’Autorità urbana.

Il protocollo siglato da Amministrazione comunale e Guardia di Finanza avrà una validità di tre anni, rinnovabili. Il segretario generale Carolina Ferro avrà un ruolo di controllo, anzitutto sul fronte dell’anticorruzione. Al tavolo di presentazione hanno preso parte anche gli assessori Francesca Caruso e Salvatore Incardona e il dirigente Antonino Collura.