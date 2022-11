Germania, aereo diretto a Londra costretto ad atterrare per allarme bomba

La segnalazione che ha fatto scattare l'allarme è arrivata dal controllo del traffico aereo polacco, che ha parlato di una minaccia telefonica

Un aereo passeggeri partito nella tarda serata di ieri per Londra dalla città polacca di Posen è stato costretto ad interrompere il volo ed atterrare in Germania a causa di un allarme bomba. I 199 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio sono stati trasferiti nello scalo occidentale di Paderborn alle prime ore di oggi, secondo quanto comunicato dalla polizia, che ha escluso pericoli immediati. L’Airbus A321 operato da una linea aerea ungherese è stato ispezionato anche con l’aiuto di unità cinofile, e non sono stati trovati oggetti sospetti a bordo. La segnalazione che ha fatto scattare l’allarme è arrivata dal controllo del traffico aereo polacco, che ha parlato di una minaccia telefonica. Lo scalo non è stato riaperto fino alle prime ore di questa mattina.