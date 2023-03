Scomparsa Gianluca Giangrande, continuano le ricerche: “Ha bisogno di aiuto e cure”

Una notte di ricerche senza esito, cresce la preoccupazione e aumentano gli appelli a cercare il ragazzo, scomparso nel Catanese.

Momenti di preoccupazione a Massannunziata (Catania), dove da diverse ore sono in corso le ricerche di Gianluca Giangrande: il ragazzo, a quanto pare con disabilità, è scomparso dopo essersi allontanato dalla comunità alloggio che lo ospitava.

Ecco le informazioni utili per contribuire alle ricerche, che sono andate avanti fino alla notte.

Gianluca Giangrande scomparso nel Catanese

Il ragazzo si chiama Gianluca, ha 20 anni ed era ospite di una comunità alloggio di Massannunziata, frazione di Mascalucia, in provincia di Catania. Da ieri mattina non si hanno più notizie di lui. Secondo gli appalli apparsi sui social nella speranza di ritrovarlo, il 20enne è alto circa 1.70 ed è di corporatura esile. Al momento dell’ultimo avvistamento indossava vestito con felpa rossa, giubbotto nero, pantalone blu e scarpe converse.

Sembra che il ragazzo non abbia con sé denaro o cellulare. Le ricerche, andate avanti anche durante la scorsa notte, sembrano non aver portato al risultato sperato. Sui social si legge: “Tutta la notte fino ad ora abbiamo cercato Gianluca senza purtroppo nessun riscontro. Il calar della notte non ha giocato a nostro favore data la scarsa illuminazione nelle strade. Adesso che è nuovamente mattina più che mai non dobbiamo fermarci nelle ricerche. Chiediamo la massima collaborazione. Gianluca necessità di cure e aiuto al più presto”.

Nell’appello si legge: “Chiunque lo abbia visto in zone limitrofe contatti al più presto il seguente numero 3939697304”.

Fonte immagine: Facebook – Grazia Nicosia