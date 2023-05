Gioca nei campi vicino casa: bimbo di 5 anni muore schiacciato da trattore

Sul corpicino del piccolo sarà eseguita l’autopsia. Indaga la polizia.

Il solito, maledetto attimo di distrazione dei genitori e il gioco spensierato di un bambino si trasforma in tragedia. La vicenda domenica scorsa ad Argenta in provincia di Ferrara. Il piccolo, attratto dal trattore che gli piaceva tanto si allontana di poche centinaia di metri da casa sua. Una curiosità risultata fatale la sua. Come racconta il Resto del Carlino, a guidare il mezzo agricolo era un vicino di casa che, mentre stava agendo per togliere il fango (la zona è quella interessata dall’alluvione), ha percepito di avere urtato qualcosa.

Aperta inchiesta

Sceso dal trattore la tragica scoperta. A giacere per terra c’era il corpo di un bimbo di 5 anni rimasto travolto. Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni disperate. Dopo un breve ricovero in rianimazione è morto. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Portomaggiore, con il sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, che ha aperto un’inchiesta. Il reato ipotizzato al momento dal magistrato è omicidio colposo. Sul corpicino del bambino sarà eseguita l’autopsia.