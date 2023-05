Paura in campagna: bimba di 6 anni cade e finisce sotto trattore: è grave

Necessario il trasporto in elicottero a Bari, dove la bimba è ricoverata in codice rosso.

E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Giovanni XXIII di Bari, la piccola di sei anni che domenica pomeriggio, mentre si trovava in campagna con la famiglia, è inciampata finendo sotto un trattore. Le cause del sinistro sono comunque ancora tutte da chiarire. Intuendo la gravità della situazione, immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi, con la piccola portata all’ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo.

Fratture multiple

Si apprende altresì che si è reso necessario il trasporto in elicottero a Bari, dove la bimba – intubata – è ricoverata in codice rosso. Per la piccola risulterebbero fratture importanti al bacino, fegato e polmoni.