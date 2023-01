Biagio Conte, il Palermo giocherà con il lutto al braccio nel match contro il Bari

Il Palermo scenderà in campo contro il Bari indossando il lutto al braccio per dare un ultimo omaggio a Biagio Conte

Il Palermo scenderà in campo con il lutto al braccio nella sfida del “Barbera” contro il Bari per rendere omaggio a Biagio Conte.

Ad ufficializzare il tutto c’ha pensato lo stesso club rosanero, attraverso una nota diffusa qualche istante fa attraverso i propri canali di comunicazione,.

“Fratel Biagio Conte eroe vero ed esempio per tutti noi: percorreremo la strada da lui tracciata”

“In occasione del match contro il Bari, domani alle 20.30 al Barbera – si legge nella nota del club siciliano -i giocatori del Palermo scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte, il missionario laico palermitano che ha speso la propria vita in soccorso dei più bisognosi, scomparso da poco a causa di una malattia. Dopo la partecipazione di una delegazione di giocatori della prima squadra e del settore giovanile alla veglia funebre di lunedì scorso e dopo la presenza del presidente Mirri ai funerali in Cattedrale, il club renderà così un ultimo omaggio all’eredità di un palermitano esemplare, che ha lasciato un vuoto nella comunità cittadina e non solo.

Per andare oltre il valore puramente simbolico, il Palermo e il suo charity partner, l’associazione Maredolce di Ficarra e Picone, Stefania Petyx e Pif, hanno deciso di destinare alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte gran parte dei 10mila euro raccolti durante il periodo natalizio con le iniziative solidali del Palermo e destinati alle persone in difficoltà nelle comunità d’aiuto della città.

“Con fratel Biagio Palermo perde un eroe vero – ha dichiarato il presidente Mirri – ma il lascito degli eroi è proprio l’esempio per chi resta. C’è una strada tracciata che ora tocca a noi percorrere: oltre il cordoglio, l’impegno a portare avanti la sua opera concreta con altre opere concrete. Solo così saremo degni di averlo avuto con noi”.