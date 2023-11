Giochi, 70enne di Bagheria vince jackpot da 11 mila euro

Un uomo di 75 anni si è aggiudicato un jackpot da ben 11 mila euro con un biglietto da 1,80 euro: vincente il numero 51

Novembre si conferma ancora un mese fortunato per la Sicilia grazie a Bingo75, l’ultimo gioco nato in casa tombola.it creato in esclusiva per tutti gli amanti della lotteria nella sua versione dinamica e avvincente a 75 numeri. Questa volta il vincitore è un 70enne di Bagheria, in provincia di Palermo, che si è aggiudicato un jackpot di quasi 11 mila euro acquistando biglietti per un valore di 1,80 euro e portando a casa il montepremi grazie al numero fortunato 51, come riferisce Agipronews.

