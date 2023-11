Giochi, un 34enne catanese si aggiudica jackpot da 11 mila euro

Un 34enne catanese si è aggiudicato un montepremi da quasi 11 mila euro puntando tutto sul numero fortunato 42

Continua il novembre fortunato per la Sicilia grazie a Bingo90, il gioco di tombola.it creato in esclusiva per tutti gli amanti della lotteria nella sua versione sempreverde e intramontabile a 90 numeri. Questa volta il vincitore è un 34enne di Catania, che si è aggiudicato un jackpot di quasi 11 mila euro acquistando biglietti per un valore di 2,40 euro e portando a casa il montepremi grazie al numero fortunato 42, riferisce Agipronews.

Il 34enne catanese ha vinto anche il bingo da oltre 2 mila euro

Da sottolineare come il giocatore ha conquistato anche il bingo garantito del valore di 2.200 euro in palio. Una vincita, quella del fortunato giocatore catanese, arrivata grazie a uno dei giochi più amati di Tombola.it, disponibile dal 2011, anno dell’apertura del sito tombola.it.