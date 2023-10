VIDEO | Giornalista in collegamento da Gaza, un missile cade e esplode alle sue spalle

Una giornalista di Al Jazeera, in collegamento da Gaza è stata colta alle sue spalle da un missile che ha centrato in pieno un edificio

Sono passate 24 ore dai fatti che hanno sconvolto Israele, il Medio Oriente e il mondo intero. Lo Stato ebraico nella giornata di ieri, a partire dalla mattina presto, ha subìto pesanti attacchi missilistici provenienti dalla Striscia di Gaza.

A rivendicare l’attacco è stata la forza fondamentalista islamica Hamas – riconosciuta tale da gran parte della comunità internazionale -, la quale, come confermato dalla stessa, ha anche preso diversi ostaggi israeliani.

Il video spaventoso della giornalista in diretta da Gaza

Nelle ultime ore un video spaventoso sta circolando sui social. Una giornalista di Al Jazeera, emittente televisiva di informazione indipendente con sede in Qatar, in collegamento proprio da Gaza è stata colta alle sue spalle da un missile che ha centrato in pieno un edificio, causando una grossa esplosione. Un missile lanciato dalla forza aerea israeliana.

Per la corrispondente, Youmna El Sayed, come ben visibile dal video e dall’urlo che ha lanciato al momento dell’impatto, sono stati momenti di grande paura. Infatti, il conduttore della trasmissione giornalistica ha interrotto il servizio invitando la giornalista a mettersi al sicuro e in caso affermativo di continuare a fornire aggiornamenti sulla situazione.

Il video da X @yasmeen36549665