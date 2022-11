Giornata contro l’AIDS, screening gratuiti e incontro con studenti all’ospedale Cannizzaro

Giornata contro l’AIDS, visite e screening gratuiti nel capoluogo etneo. Al Centro Congressi dell'ospedale Cannizzaro di Catania è previsto anche l'incontro con studenti del liceo "Galileo Galilei”.

Sensibilizzazione verso gli studenti, visite e screening gratuiti: domani, 1 dicembre, l’azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania celebrerà la Giornata Mondiale contro l’AIDS con diverse attività, secondo le indicazioni date dalla Regione Siciliana di promuovere iniziative di educazione sanitaria e di prevenzione del contagio, alla luce dell’aumento nell’Isola delle infezioni sessualmente trasmesse.

Giornata mondiale contro l’Aids a Catania, il programma dell’ospedale Cannizzaro

Il programma messo a punto dalla Direzione aziendale prevede al Centro Congressi, dalle 9 alle 11, un incontro informativo con la partecipazione di studenti del Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania.

Dopo i saluti del dottor Salvatore Giuffrida, direttore generale, e della dottoressa Diana Cinà, direttore sanitario, interverranno il professore Paolo Scollo, direttore del Dipartimento materno-infantile e ordinario dell’Università Kore di Enna; il dottor Carmelo Iacobello, direttore dell’UOC di Malattie Infettive; il professore Emanuele Rapisarda, dirigente scolastico del liceo Galilei.

Seguiranno le relazioni del professor Ettore Capoluongo, direttore dell’UOC di Patologia Clinica, della dottoressa Sonia Sofia, dirigente medico di Malattie Infettive, e della dottoressa Gabriella D’Agate, dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia.

Nel corso della mattinata, dalle 8.30 alle ore 13, la Patologia Clinica effettuerà prelievi gratuiti per il test HIV, per la Sifilide e test molecolari per Chlamydia e HPV, in collaborazione con l’ambulatorio di Ostetricia e Ginecologia, la quale a sua volta dedicherà un ambulatorio alle Infezioni Sessualmente Trasmesse ed eseguirà i test per HPV e per Chlamydia. La stessa Patologia Clinica, nella hall dell’edificio F3, curerà un punto informativo con materiale divulgativo.

L’UOC di Malattie Infettive offrirà visite gratuite per HIV e per IST nell’ambulatorio dedicato. Inoltre, d’intesa con l’ASP di Catania che ha fornito le dosi necessarie, proporrà ai soggetti affetti da HIV, con i criteri di eleggibilità, la vaccinazione contro l’Herpes Zoster Varicella che sarà effettuata secondo un’apposita programmazione.