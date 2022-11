Giornata del Diabete, 530 milioni di adulti colpiti nel mondo: la prevenzione è la chiave

Il 14 novembre è la Giornata mondiale del Diabete: ecco perché si celebra, i sintomi e i dati sul diabete e le iniziative per sensibilizzare ai problemi e ai rischi legati alla malattia.

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete. Si tratta di un importante momento dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione della malattia, che colpisce persone di tutte le età e provoca spesso non pochi problemi di salute (specialmente se trascurato).

14 novembre, Giornata del Diabete: storia e significato

Istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’International Diabetes Federation nel 1991, il World Diabetes Day (Giornata Mondiale del Diabete) ricorda la nascita del professor Frederick Grant Banting e la grande scoperta effettuata nel 1921 assieme all’allievo Best: i due scienziati scoprirono e isolarono l’insulina, uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo la glicemia.

Ma cos’è il diabete? Si tratta di una “malattia cronica caratterizzata dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia) e dovuta a un‘alterata quantità o funzione dell’insulina” (ISS). Può essere di due tipi:

Tipo 1 : Le cellule beta, che producono insulina, vengono uccise dagli anticorpi perché non riconosciute. Chi ne soffre, è insulino-dipendente.

: Le cellule beta, che producono insulina, vengono uccise dagli anticorpi perché non riconosciute. Chi ne soffre, è insulino-dipendente. Tipo 2: In genere, le cellule beta non funzionano come dovrebbero in quanto “maltrattate” dai farmaci o da cattive abitudini alimentari.

Il secondo tipo di diabete è spesso più “silente”, per questo occorre fare attenzione a tutti i sintomi e – soprattutto – prevenire il più possibile con alimentazione corretta ed equilibrata, attività sportiva e uno stile di vita sano. I sintomi del diabete possono essere vari. Tra questi: sete e fame continua, necessità di urinare spesso, stanchezza, variazioni significative e repentine di peso (soprattutto nel diabete di tipo 1), mal di testa, stanchezza fisica e mentale e, in alcuni casi, anche confusione.

Secondo il Ministero della Salute, nel mondo si stimerebbero oltre 530 milioni di adulti con diabete. Di questi, circa 60 milioni sono in Europa e oltre 3 milioni e mezzo in Italia (6% circa della popolazione). Il più frequente sarebbe il diabete di tipo 2 (soprattutto tra gli adulti), mentre il diabete di tipo 1 rappresenta il 10% dei casi diagnosticati.

Il rischio aumenta per le persone di età tra i 50 e i 69 anni (9% delle diagnosi) e pare che la presenza del diabete sia più frequente negli uomini che nelle donne (5,1% vs 4,2%).

Iniziative per prevenzione e “convivenza”

Prevenzione è la parola chiave. Non è un caso, quindi, che il tema della Giornata Mondiale del Diabete del triennio 2021-2023 sia “L’educazione per proteggere il domani”. Nel 2022, il focus è non solo sull’educazione alimentare corretta ma anche sul corretto accesso alle cure dopo la diagnosi.

Sul sito del World Diabetes Day, si legge che milioni di persone con diabete non hanno accesso alle cure, fondamentali per evitare l’aggravarsi della patologia. Per questo, gli addetti ai lavori e i pazienti chiedono ai Governi di rendere la lotta contro il diabete una priorità dei sistemi sanitari. Un corretto stile di vita e un accesso a cure mirate sono infatti fondamentali sia per ridurre gli effetti del diabete che a facilitare la convivenza con la malattia.

In questa giornata, diverse associazioni organizzano convegni, dibattiti e iniziative di sensibilizzazione per far conoscere il mondo del diabete. Anche ai più piccoli, che – seppur in genere meno colpiti – hanno bisogno di una corretta educazione alimentare e di uno stile di vita meno sedentario. Alcuni ospedali e cliniche organizzano anche screening gratuiti, per una eventuale diagnosi precoce della malattia o verificare il funzionamento dell’insulina.

Immagine di repertorio