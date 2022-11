Almanacco 14 novembre: santo del giorno, anniversari, ricorrenze

Il 14 novembre si celebra la Giornata Mondiale del Diabete e la Chiesa cattolica ricorda Santa Cecilia Vergine: ecco l'almanacco del giorno con anniversari e ricorrenze da ricordare.

Il 14 novembre è il 318º giorno del calendario gregoriano: si celebra la Giornata Mondiale del Diabete e la Chiesa cattolica ricorda Santa Cecilia Vergine. Ecco l’almanacco del giorno con anniversari e ricorrenze da ricordare.

Almanacco 14 novembre, cosa si celebra oggi?

Il 14 ottobre la Chiesa Cattolica ricorda Santa Cecilia, Vergine e Martire, ma anche San Lorenzo O’Toole, Arcivescovo di Dublino. Santa Cecilia è patrona della musica, degli strumentisti e dei cantanti.

Nella stessa giornata, si celebra a livello internazionale la Giornata Mondiale del Diabete. Stabilita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) nel 1991, è una giornata dedicata alla prevenzione e ricorda anche l’anniversario della scoperta dell’insulina nel 1921.

Compleanni, anniversari, ricorrenze

Sono diversi i nati del 14 novembre, che oggi festeggiano il proprio compleanno. Tra loro: Carlo III, nuovo re d’Inghilterra dopo la scomparsa della regina Elisabetta; Tina Cipollari (vero nome: Maria Concetta Cipollari), personaggio televisivo italiano; Michele Cucuzza, giornalista catanese; Carlo De Benedetti, imprenditore italiano; Stefano Gabbana, stilista e fondatore di “Dolce e Gabbana”; Emis Killa, rapper italiano il cui vero nome è Emiliano Rudolf Giambelli; Vincenzo Nibali, ciclista; Max Pezzali, cantautore e membro degli 883; Condoleezza Rice, politica statunitense; Nicola Savino, conduttore televisivo e autore TV.

In questo giorno si ricorda anche l’anniversario della nascita di Luigi Calabresi, commissario italiano assassinato a Milano in via Francesco Cherubini nel 1972.

Accadde oggi, 14 novembre

L’almanacco del giorno di oggi, 14 novembre, si conclude con una serie di anniversari da ricordare.

1847: Ruggero Settimo inaugura l’Istituto Agrario Castelnuovo a Palermo;

1851: Viene pubblicato il romanzo “Moby Dick” di Herman Melville;

1889: Nasce Jawaharlal Nehru, primo premier dell’India indipendente dal 1947 al 1964. Nello stesso giorno dello stesso anno, la giornalista Nellie Bly (Elizabeth Cochrane) inizia il suo “giro del mondo” in meno di 80 giorni;

1921: Fondazione del Partito comunista spagnolo;

1922: Il 14 novembre la British Broadcasting Corporation (BBC) inizia le trasmissioni radio nel Regno Unito;

1951: Alluvione del Polesine;

1975: Con l’Accordo di Madrid, la Spagna annuncia il ritiro dal Sahara Occidentale;

1982: In Polonia viene scarcerato il leader di Solidarność, Lech Wałęsa. Era stato in prigione per 11 mesi;

1990: Germania e Polonia firmano un trattato per la conferma del confine lungo la linea Oder-Neisse;

2008: Inizia il primo G20 a Washington;

2012: Israele inizia l’Operazione Colonna di nuvola o Pilastro di difesa contro Hamas e i movimenti islamisti in Palestina;

2015: Lo Stato Islamico rivendica ufficialmente gli attentati di Parigi del 13 novembre;

2017: Colpo di Stato in Zimbabwe contro il presidente Robert Mugabe;

2021: Valentino Rossi si ritira ufficialmente dalla MotoGp.

