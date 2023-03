“Con noi, non al posto nostro”, il 21 marzo è la Giornata mondiale della Sindrome di Down

Una giornata di sensibilizzazione alla tematica e di informazione sulla vita delle persone con sindrome di Down.

Il 21 marzo 2023 ricorre la Giornata Mondiale della Sindrome di Down, un momento di informazione e sensibilizzazione e un’occasione per discutere di approcci per migliorare la vita delle persone con disabilità.

Giornata mondiale Sindrome di Down 2023, il tema

Il tema della giornata nel 2023 sarà “With Us Not For Us” (“Insieme a noi, non al posto nostro”. Un messaggio forte, che chiede di superare l’approccio “caritatevole” alla disabilità e di costruire un modello sociale basato sulla reale e totale inclusione. E vale in tutti gli ambiti: sociale, lavorativo, culturale, sanitario.

In occasione della giornata del 21 marzo, nel quartiere generale delle Nazioni Unite si terrà una conferenza con speaker da tutto il mondo per fare luce sulla Sindrome di Down e le sfide per le famiglie e i pazienti che convivono con essa. Lo slogan è: “People with disabilities have the right to be treated fairly and have the same opportunities as everyone else, working With others to improve their lives” (Le persone con disabilità hanno diritto di essere trattate equamente e di avere le stesse opportunità degli altri, lavorando CON gli altri per migliorare le proprie vite).

Le iniziative

In Italia sono già attive diverse iniziative da vari giorni. Eventi, spettacoli e seminari sono consultabili sul sito dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Tra le iniziative previste in Sicilia si ricorda l’incontro organizzato all’Urban Center di Siracusa per martedì 21 marzo (ore 8-13 e 15-19). Si tratta di un Workshop dal titolo “Inclusione. Tutti insieme per non restare indietro“, organizzato in collaborazione con Siracusa Città educativa.

Cos’è la sindrome di Down

La Sindrome di Down colpisce circa 1 su 1.100 nati vivi in tutto il mondo, con una stima di circa 500 nascite l’anno di neonati con questa sindrome. Più propriamente, il nome della sindrome è trisomia 21 (in passato veniva chiamata anche mongolismo).

Si tratta di una condizione cromosomica causata dalla presenza di una terza copia del cromosoma 21. Le persone con Sindrome di Down, quindi, hanno un cromosoma in più. Un’anomalia che in genere causa un ritardo nella capacità cognitiva e nella crescita fisica e, purtroppo, può essere accompagnata dalla predisposizione a malattie di natura cardiaca e disturbi di varia natura.

