VIDEO | La giostra si inceppa e i passeggeri rimangono a testa in giù: paura a 30 metri d’altezza

28 i giovani a bordo dell'attrazione che, alle 14.55 di venerdì scorso, è rimasta sospesa per più di mezz'ora.

Una giostra si è bloccata a mezz’aria in un parco divertimenti dell’Oregon, negli Stati Uniti. La terribile esperienza si è verificata venerdì pomeriggio quando la giostra, chiamata AtmosFEAR, ha smesso di funzionare. Le urla di gioia si sono trasformate in urla di terrore nel giro di pochi minuti.

“Pensavamo di morire” così un giovane ha descritto le spaventose sensazioni provate quando la giostra su cui era salito si è bloccata improvvisamente, con i 28 utenti a bordo a testa in giù a 30 metri di altezza.

La giostra bloccata: momenti di paura in Usa

La giostra si muove come un pendolo e, dopo aver raggiunto diverse decine di metri di altezza, in quel momento era all’apice del suo movimento. Tutti i ragazzi a bordo si sono così ritrovati bloccati a testa in giù senza possibilità di fare nulla. Sono, infatti, rimasti in quella posizione per una mezz’ora, prima che i soccorsi potessero riportarli a terra sani e salvi.

Le foto e i video della scena pubblicati sui social media mostrano i 28 giovani sospesi e legati ai loro posti con i piedi verso il cielo. Momenti di paura per tutti, anche se fortunatamente alla fine nessuno ha riportato ferite. Solo tanto spavento.

Il parco ha chiarito che la giostra si è bloccata intorno alle 14.55 e che il personale ha chiamato subito i soccorsi e avviato procedure di emergenza. I vigili del fuoco e le ambulanze sono arrivati ​​alle 15.20 e pochi minuti dopo gli addetti alla manutenzione sono riusciti a riportare a terra l’AtmosFEAR senza che i pompieri intervenissero.

La causa del guasto meccanico non è ancora nota. La dichiarazione di Oaks Park afferma che la giostra è operativa dal 2021 senza incidenti fino ad ora. L’attrazione rimarrà chiusa fino a nuova comunicazione, in attesa di verifiche.