Lavoro, Leolandia cerca personale per il parco divertimenti: ecco come candidarsi

Ecco i requisiti, i profili richiesti e come inviare la domanda

Nuove opportunuità di lavoro da Leolandia. Il famoso parco divertimenti in provincia di Bergamo, cerca alcune figure professionali da inserire nello staff e in sede in vista della prossima stagione estiva. La selezione è in continuo aggioramento ed è aperta a diplomati e laureati. E’ possibile anche inviare la candidatura spontanea.

I profili richiesti

Sono numerose le posizioni aperte per lavorare nel parco divertimenti Leolandia. I requisiti variano in base al ruolo indicato. Ecco alcuni profili richiesti: TECNICO IT JUNIOR, OPERATRICI/OPERATORI GIOSTRE, COMMESSE/I, ANIMATORE/ANIMATRICE, ADDETTE/I BIGLIETTERIE, PERSONAGGIO CHARACTER – MASCOTTE, ADDETTE/I ACCOGLIENZA, OPERAI/E SETTORE PULIZIE PARCO, ASPIRANTE MANUTENTORE, MANUTENTORE MECCANICO, SENIOR GEOMETRA,PIZZAIOLO/A.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il parco Leolandia

Leolandia è un parco di divertimento che si trova a Brembate, in provincia di Bergamo in Lombardia. Nato nel 1971 con il nome di Minitalia, nel 1997 ha cambiato nome in FantasyWorld Minitalia, nel 2008 in Minitalia Leolandia e dal 2014 il parco si chiama solo Leolandia. E’ un parco di divertimento, diretto principalmente alle famiglie con bambini, ma presenta attrazioni e show rivolti a persone di ogni età e alcuni percorsi didattici per le scuole. Al suo interno ospita anche un acquario, un rettilario e un’area aperta con animali da fattoria.