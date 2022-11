Gaia ventenne sparita nel nulla: le ultime ore prima della scomparsa sulla nave Genova-Palermo

La nave è partita la sera di giovedì attorno alle 23 ed è arrivata al porto di Palermo ieri sera verso le 20

È ancora giallo sulla sorte della giovane di 20 anni, Gaia, residente a Codogno (Lodi) che stava tornando dai nonni per trascorrere una vacanza con il fratello di 15 anni e che è sparita dal traghetto Genova – Palermo.

Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte ma della giovane alcuna traccia. La nave è partita la sera di giovedì attorno alle 23 ed è arrivata al porto di Palermo ieri sera verso le 20. Il fratello della giovane attorno alle 7.30 della mattina di venerdì ha lanciato l’allarme. La sorella non era più nella cabina. In base ai calcoli fatti la giovane sarebbe spartita mentre la nave era in transito nella zona di Livorno.

Le ricerche

Il personale della nave ha iniziato immediatamente le ricerche e una volta che la nave è giunta in porto sono proseguite per tutta la notte. Sono state controllate anche tutte le vetture, tutti i passeggeri e l’imbarcazione è stata poi setacciata con i cani.

Le ultime ore prima della scomparsa

Gli inquirenti hanno poi ascoltato il fratello che, seppur confuso, ha ricostruito le ultime ore sulla nave prima di andare a dormire in cabina. Sembrerebbe che i due ragazzi non avrebbero fatto amicizia con nessuno giovedì sera. Avrebbero fatto un giro per i ponti prima di andare in cabina.

Alle ricerche hanno preso parte gli agenti di polizia, i vigili del fuoco , il personale della capitaneria di porto. Stamattina sono in corso le ricerche anche in mare, nella zona di Livorno, zona in cui si sarebbe trovata la nave quando la giovane è scomparsa.