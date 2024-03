Escono per un giro in barca, poi la tragica scoperta: trovati morti in spiaggia

I cadaveri di due persone sono stati ritrovati nelle scorse ore in spiaggia: i due erano usciti per un giro in barca

Tragica scoperta sul litorale di Montalto di Castro, nella località delle Murelle, in provincia di Viterbo, dove è stato ritrovato il cadavere di un uomo. A notare il corpo sono stati alcuni passanti, nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 20 marzo. Nel pomeriggio, invece, ne è stato recuperato un altro. Gli investigatori, sulla base delle informazioni raccolte, hanno appurato che le due vittime, la scorsa notte, avevano navigato a bordo di una piccola barca a remi per una battuta di pesca.

La ricostruzione della tragedia

La sala operativa della guardia costiera, una volta ricevuta la segnalazione, ha disposto l’uscita delle unità navali per le ricerche in mare e, allo stesso tempo, con i militari impegnati sulla spiaggia ha proceduto con una ricognizione del territorio. Per le ricerche del secondo uomo disperso era stato attivato anche un elicottero dei vigili del fuoco. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica e capire cosa sia accaduto all’imbarcazione. Le vittime, che hanno circa ai sessant’anni, erano residenti a Capodimonte e a Montalto. Il medico legale giunto sul posto avrebbe constato diverse fratture sui corpi senza vita.



