Gli orsi polari “conquistano” la stazione meteo, gli scatti del fotografo fanno il giro del web

Un gruppo di orsi polari si è stabilito all'interno di una stazione meteorologica in Russia. Ecco le incredibili immagini.

Hanno fatto il giro del web le foto scattate dal fotografo naturalista Dmitry Kokh che ritraggono alcuni orsi polari che hanno “conquistato” una stazione meteorologica abbandonata sull’isola di Kolyuchin, nel mare di Chukchi, tra la Russia e l’Alaska.

Gli orsi polari dentro la stazione meteo

Il fotografo è riuscito a catturare alcuni momenti di “vita quotidiana” di questi grandi mammiferi, impegnati a trascorrere le loro giornate all’interno della vecchia struttura.

Nelle foto realizzate da Dmitry Kokh si vedono gli orsi polari stazionare sull’uscio della stazione meteorologica o addirittura affacciarsi dalle finestre come se fossero degli esseri umani. Il fotografo naturalista ha pubblicato gli scatti sul proprio profilo Instagram, raccogliendo migliaia di “like”.

Non è raro vedere dei gruppi di orsi polari avventurarsi in Russia, in direzione di abitazioni o centri abitati, alla ricerca di cibo. Tra le cause che spingono questi animali a “migrare” verso altre zone figura il cambiamento climatico. A causa dell’innalzamento delle temperature, infatti, i banchi di ghiaccio tendono a sciogliersi più rapidamente, costringendo gli orsi a cercare nuove destinazioni.

Foto di Ирина Гиязова da Pixabay