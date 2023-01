Golden Globe: premio a White Lotus, la miniserie ambientata a Taormina

Riconoscimenti a Los Angeles. E trionfa anche un po' di Sicilia. Il creatore Mike White: "Grazie alla straordinaria troupe italiana

“White Lotus” ambientato a Taormina, si è aggiudicato il Golden Globe nella categoria miglior miniserie. “Dovrei accettare in italiano ma sono troppo ubriaco”, ha detto il creatore Mike White, ringraziando “la straordinaria troupe italiana” che ha lavorato alla seconda stagione.

Premio anche per Jennifer Coolidge che ha vinto il Golden Globe per la miglior attrice in una serie limitata per la seconda stagione della miniserie. “Anche se alla fine mi hai ammazzato, ora tutti mi invitano”, ha detto ringraziando Mike White, il creatore della serie.

Golden Globe, tutti i premi

Tra le serie vincono “Abbott Elementary” e “House of the Dragons“. “Durante un periodo difficile per il nostro paese, Abbott Elementary ci ha fatto ridere”, ha detto Quinta Brunson che ha accettato il Golden Globe.

Il film “The Fabelmans” ha vinto il premio come miglior film drammatico e il suo regista Steven Spielberg ha vinto il suo terzo Golden Globe per il suo lavoro più autobiografico. “Non è facile essere un bambino, tutti mi vedono come un uomo di successo, ma nessuno sa chi siamo veramente fino a quando non abbiamo il coraggio di raccontarlo”, ha detto Spielberg.

Il film “The Banshees of Inisherin” diretto da Martin McDonagh, trionfa, invece, come migliore commedia. Ambientato su un’immaginaria isola irlandese, il film racconta la brusca fine di un’amicizia tra due frequentatori di un pub locale, interpretati da Colin Farrell, vincitore del premio come miglior attore in una commedia, e Brendan Gleeson.

Cate Blanchett ha vinto invece come migliore attrice drammatica per “Tar“. La star, “impegnata nel Regno Unito per lavoro”, non era presente a Los Angeles ad accettare il premio.

Premiato anche il regista messicano Guillermo del Toro per il miglior film d’animazione con la sua versione di “Pinocchio“.

Austin Butler di “Elvis” ha vinto un Golden Globe per il migliore attore in un film drammatico. Butler ha battuto Brendan Fraser di “The Whale”, Hugh Jackman di “The Son”, Bill Nighy di “Living” e Jeremy Pope di “The Inspection”. Fraser ha boicottato i Globes per essere stato molestato da un ex presidente della Hollywood Foreign Press Association, che da 80 anni li attribuisce.