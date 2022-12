Google dedica il Doodle al Capodanno, ecco i classici riti da non dimenticare

Come ogni anno, Google ha pubblicato in home page una simpatica immagine in occasione della vigilia di Capodanno

Si celebra il Capodanno e la sua vigilia nel Doodle di Google visibile oggi, 31 dicembre. La consueta immagine in home page sul sito Google.it sceglie una simpatica animazione per ricordare il 2022 e attendere il nuovo inizio nel 2023. “Sia che stiate lanciando fuochi d’artificio o fissando obiettivi per il prossimo anno, brindiamo alle grandi cose in arrivo nel 2023“, si legge nella descrizione dell’immagine.

A tavola lenticchie e uva e l’intimo di colore rosso

Arriva l’ultima notte dell’anno e si mettono in pratica rituali e tradizioni tipiche italiane attirare fortuna, felicità e soldi. A tavola non possono mancare le lenticchie o l’uva, simboli di abbondanza. E poi indossare un indumento intimo di colore rosso: da regalare o da ricevere. Da indossare al contrario la notte del 31 e rigirare quella del primo. Segno di buon auspicio, in particolare per le coppie, baciarsi sotto un ramo di vischio, simbolo di protezione e fortuna.

Gettare gli oggetti vecchi e i soldi in tasca

Immancabili i fuochi d’artificio: secondo le credenze popolari il rumore dei botti spaventerebbe gli spiriti maligni e i demoni e la luce illuminerebbe l’arrivo del nuovo anno. E’ antica usanza gettare gli oggetti vecchi: disfarsi ciò che non serve per fare spazio al nuovo. Tenere soldi in tasca per propriziare l’arrivo di quantitativi ulteriori e aver fortuna a incontrare la prima persona nel nuovo anno: se si incrocia una persona dell’altro sesso è simbolo fortuna, se anziano e’ sinonimo di longevità. Non è positivo incontrare un prete o un bambino.