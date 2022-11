Grande Fratello Vip, il Covid colpisce ancora: “Ogni giorno perdiamo concorrenti”

Salgono a sei i concorrenti contagiati. Alla lista si è aggiunto anche Alberto De Pisis. Rivolta dei partecipanti: "Basta tamponi"

“Ogni giorno perdiamo concorrenti”. Nelle parole di Giaele c’è tutta la preoccupazione di chi sa di essere a rischio Covid. Il virus ha colpito ancora. C’è infatti un altro positivo al Grande Fratello Vip 7.

Dopo il nuovo giro di tamponi, la regia ha invitato tutti a chiudersi nella stanza rossa perchè il nuovo positivo dorme in quella blu e dovrà essere sanificata. Dopo la decisione è apparso chiaro che c’era un altro contagiato.

Grande Fratello Vip, ecco chi è il sesto contagiato al Covid

Guardandosi in faccia i concorrenti si sono subito accorti chi mancava Alberto De Pisis. Anche lui ha dunque contratto il Covid. Ed è il sesto concorrente contagiato dopo Patrizia Rossetti, Attilio Romita, Luca Onestini e Charlie Gnocchi. I primi quattro, però, potrebbero presto riprendersi e tornare dunque in trasmissione. La strada invece è ancora lunga per Wilma Goich risultata positiva successivamente.

Per i concorrenti sono giorni di grande tensione e adesso si lamentano per i continui tamponi a cui sono sottoposti.