Gravissimo incidente sul lavoro al mercato del Fiore, operaio precipita dal tetto

Drammatico incidente sul lavoro in Sicilia: un operaio è precipitato dal tetto del mercato del Fiore di contrada Arizza, a Scicli (Ragusa).

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11 di mercoledì 5 giugno 2024. Gravissime le condizioni dell’operaio, manovale di una ditta edile. Si ripete il dramma degli infortuni sul lavoro, un fenomeno in crescita in Sicilia, sempre più vicina alla “zona rossa” per numero di decessi.

Scicli, incidente sul lavoro al mercato del Fiore

Rimane ancora da confermare l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe precipitato dal tetto del Mercato del fiore e – dopo un volo da circa 5 metri d’altezza – si sarebbe schiantato al suolo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze, i vigili del fuoco e gli operatori delle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.

Date le condizioni critiche dell’uomo – un 44enne di Comiso -, sul posto è intervenuto l’elisoccorso per trasferire il malcapitato al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Immagine di repertorio

