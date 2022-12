Incendio misterioso in città, il quarto in pochi giorni: scatta l’ipotesi piromane

Il quarto incendio a Grotte nel giro di pochi giorni, il secondo in un magazzino inutilizzato: appare l'ipotesi dell'azione di un piromane. Si indaga.

Un altro incendio misterioso registrato nel centro storico di Grotte fa scattare, nella mente dei cittadini e degli inquirenti, che ci possa essere un piromane a piede libero in zona.

Ecco cosa sta accadendo in questi giorni nel comune dell’Agrigentino.

Il quarto incendio in pochi giorni a Grotte, ipotesi piromane

Nel corso della notte si è registrato un incendio in via Masianello: le fiamme hanno avvolto un magazzino inutilizzato della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì per spegnere il rogo e i carabinieri per accertamenti e rilievi di rito.

Sono in corso le indagini per stabilire cosa abbia provocato il negozio. Tuttavia, gli inquirenti sembrano riflettere anche su altri incendi simili verificatisi negli scorsi giorni. In particolare, pochi giorni fa si era registrato un secondo rogo, sempre in un magazzino del centro storico. Prima ancora, altri due incendi avevano interessato due abitazioni disabitate.

Non è escluso che dietro a questi eventi, che casualmente hanno coinvolto solo magazzini e case disabitate, vi sia la mano dell’uomo. Saranno le indagini delle forze dell’ordine, però, a confermare se l’ipotesi sia veritiera o meno e a chiarire la dinamica degli episodi registrati a Grotte.