Guerra di Gaza, Israele annuncia: “Avviato allagamento tunnel di Hamas”

Possibile svolta nel conflitto in Medio Oriente

L’allagamento sistematico a Gaza di tunnel di Hamas è già iniziato. Lo precisa il sito delle forze armate israeliane Idf.il. “Abbiamo raggiunto la capacità operativa che ritenevamo necessaria”, conferma il sito.”L’incanalamento dell’acqua avviene già nei siti ritenuti idonei”. Questo genere di operazioni, secondo l’esercito, rappresenta una svolta di ingegneria e di tecnologia “significativa” nella sfida rappresentata dalle strutture sotterranee di Hamas.

La precisazione

Intanto il premier Benyamin Netanayu, riferendosi ad indiscrezioni che la bozza di accordo mediata a Parigi preveda il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi, precisa. “Non ritireremo l’esercito da Gaza e non libereremo centinaia di detenuti”. Nelle intese precedenti, il rapporto è stato di un ostaggio in cambio di 3 detenuti palestinesi. “Questo – ha spiegato riferendosi al conflitto – non è un altro round, uno scambio di colpi, un’altra operazione ma una vittoria completa”.