VIDEO| In piazza a Palermo per i palestinesi e contro la guerra: “A Gaza nessun luogo è sicuro”

Manifestazione a favore dei rifugiati palestinesi, costretti a tollerare l'ennesima escalation di violenza nella Striscia di Gaza.

Sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra che si sta perpetrando in Palestina ed Israele, camminando lungo le strade di Palermo fino a piazza Pretoria in cui hanno affisso una grande bandiera della Palestina.

Il corteo organizzato dal gruppo “Voci del Silenzio” ha deciso di partire da Palazzo D’Orleans per esprimere il proprio dissenso al presidente della regione, Renato Schifani, che ha affisso sul palazzo soltanto la bandiera di Israele e non quella della Palestina: “Nessun luogo è sicuro per i palestinesi che si trovano a Gaza, anche gli ospedali hanno subito i bombardamenti da parte degli israeliani, Schifani forse non se n’è accorto? Ha abbandonato il popolo palestinese alla sofferenza”, ha dichiarato Zaher Darwish, organizzatore della manifestazione.

Guerra tra Israele e Palestina, manifestazione a Palermo

Durante il corteo sono letti testi di cronaca e di storia della Palestina e viste le immagini che ci arrivano in questi giorni sono state espresse attraverso alcune manifestazioni artistiche. “Io vengo dalla Cisgiordania in cui la situazione è più tranquilla perché non ci sono bombardamenti, però tutta la nazione è chiusa, non si può entrare né uscire – ha raccontato Mohammed Alshamaricha, studente di UniPa – Anche le scuole sono chiuse e i bambini seguono le lezioni online. I palestinesi da settantacinque anni resistono all’occupazione israeliana a livello quotidiano non soltanto militare, negli anni sono stati fatti diversi accordi di pace che sono stati rispettati dal mondo arabo, ma non da Israele. C’è anche da dire che molti israeliani non sionisti non sono affatto d’accordo con questa guerra”.