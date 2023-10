VIDEO | “Cessate il fuoco” a Gaza, proteste dagli USA al Medio Oriente

Il mondo dice "no" alla guerra e protesta contro il conflitto tra Israele e Hamas e il massacro dei civili.

Pro-Palestina o pro-Israele poco importa: dal Congresso degli Stati Uniti alle strade dei Paesi in Medio Oriente, il mondo è in protesta contro la guerra sulla Striscia di Gaza.

Una terra un tempo fertile e potenzialmente redditizia trasformata in un cumulo di ceneri, sangue e orrore. Sale ancora il numero delle vittime e degli ostaggi. Al momento, secondo le ultime stime, si contano 203 ostaggi a Gaza dopo l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre (fonte: Haaretz), di 3.400 vittime palestinesi e di 1.400 morti israeliani. In gran parte civili innocenti, dall’una e dall’altra parte. E a queste vittime si aggiungono anche gli sfollati, costretti ad abbandonare la propria abitazione a causa della guerra. Scene già viste in Ucraina, in Niger, in decine di Paesi in un mondo entrato ormai nella “terza guerra mondiale a pezzi”, per dirla con le parole di Papa Francesco.

Dagli Usa al Medio Oriente, si protesta contro guerra sulla Striscia di Gaza

Il tema della guerra in Israele ovviamente è al centro del dibattito pubblico mondiale. E mentre il rischio di allargamento del conflitto si fa sempre più reale (Israele avrebbe attaccato delle postazioni di Hezbollah in Libano), la popolazione globale risponde con un sonoro “no” all’escalation di violenza in Medio Oriente.

Lo dimostrano le varie proteste in giro per il mondo, a favore dell’uno o dell’altro contendente ma tutte (o quasi, se non si contano le manifestazioni estreme) contro la morte e la sofferenza. Una delle più importanti ha coinvolto 500 ebrei statunitensi (tra loro anche due dozzine di rabbini), che si sarebbero introdotti nella sede del Congresso degli Stati Uniti chiedendo un “cessate il fuoco” immediato.

Jewish Voice for Peace è uno dei gruppi dietro a quella che viene descritta come “la più grande protesta ebraica in solidarietà con i palestinesi nella storia degli Stati Uniti”.

Anche in Medio Oriente sono numerose le proteste contro la guerra sulla Striscia di Gaza, soprattutto a favore dei palestinesi e contro gli attacchi di Israele a obiettivi civili. Infine, centinaia di persone sono scese in piazza davanti alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia, mercoledì 18 ottobre, per esprimere solidarietà al popolo palestinese dopo i bombardamenti d’Israele a Gaza.

I manifestanti hanno urlato slogan contro la guerra in Israele e sostenuto che “a Gaza è in corso un vero e proprio genocidio“.

Video e foto di Askanews