VIDEO | A Gaza la preghiera dei palestinesi in una scuola-rifugio

La preghiera del venerdì per dire stop alla guerra tra Israele e Hamas: l'iniziativa a Khan Yumis.

Una preghiera del venerdì dedicata ai palestinesi rifugiati e coinvolti nella drammatica guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza: è l’iniziativa che ha visto protagonista un gruppo a Khan Yunis, nell’area più “calda” del conflitto.

La preghiera per i palestinesi a Khan Yunis

Come testimoniato da un video, un gruppo di palestinesi si è riunito nel nel cortile di una scuola dell’UNRWA – l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente – adibita come rifugio per i civili coinvolti nel conflitto in corso tra Israele e Hamas.

Dallo scorso 7 ottobre, giorno dell’attacco a sorpresa di Hamas, l’escalation di violenza appare inarrestabile. E a farne le spese sono i civili di entrambe le parti: le ultime stime parlano di ben 4.137 morti e oltre 13.000 feriti. Secondo alcune indiscrezioni della BBC, Hamas avrebbe proposto una tregua a Israele in cambio del rilascio di alcuni ostaggi. Israele, però, al momento non avrebbe accettato. Non ci sono tuttavia conferme ufficiali dei risultati dei negoziati in cui sono impegnati mediatori internazionali.

Nel frattempo la guerra ha letteralmente “paralizzato” Palestina e Israele, con danni notevoli non solo all’economia, ma anche ai trasporti. Un problema che si aggiunge a quello ben più grave del disastro umanitario provocato dal conflitto.