Guida senza patente e droga, denunciato un 27enne a Noto

Un 27enne di Avola è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Noto per guida senza patente e possesso di droga.

Nel pomeriggio di ieri, agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Noto, a seguito di un controllo su strada, hanno denunciato un giovane di 27 anni, in atto sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di dimora ad Avola, per il reato di guida senza patente reiterata nel biennio.

Il giovane, inoltre, è stato segnalato, altresì, all’Autorità Amministrativa competente perché trovato in possesso di una dose di hashish.