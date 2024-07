Da sempre la Sanità in Sicilia non è fatta per soddisfare i pazienti, ma i medici, ed a seguire gli altri operatori, a ciascuno il suo

Ho un cuore malato, ma che ci posso fare, così cantava Battisti in Motocicletta 10 HP, ma qui non si tratta di una canzone, ma di mezza cardiologia siciliana, quella orientale. Un noto, illustre, ex professore di medicina siciliano mi ha detto che se si facesse un’indagine a tappeto, e non occasionale dietro a qualche intercettazione, di primari non arrestati nell’isola ne rimarrebbero forse per completare le dita di una mano.

Da sempre la Sanità in Sicilia non è fatta per soddisfare i pazienti, ma i medici, ed a seguire gli altri operatori, a ciascuno il suo. La Sanità siciliana non è un bene comune, ma un bene privato, di coloro che se ne occupano, pro tempore, ospedale per ospedale, reparto per reparto. Lo scandalo di Catania è isolato perché per fortuna la magistratura ha giurisdizione provinciale, come la guardia di finanza o i carabinieri, non c’è un organo di controllo di area vasta, se non la Regione, che quando capitano queste cose rimane basita, ed impassibile.

Nulla la sfiora, niente fa aprire gli occhi al Budda regionale, atarassico ad ogni scandalo, perennemente silente. Gli assessorati fanno due cose, indirizzo e controllo, sull’indirizzo si interviene, a volte pure a sproposito, ma la parola controllo in Sicilia è sconosciuta da quando è scomparso un bravo e onesto dirigente, Simone Cuccia. Lui la controllava la spesa, tanto che fu chiamato per svolgere a Roma analoghe funzioni. Da allora la spesa sembra senza controllo.

Abbiamo fatto gare centralizzate una specie di Consip regionale, per monitorare ed efficientare la spesa, ma poi il dirigente preposto è stato arrestato, efficientava solo il suo tenore di vita. Se ci fosse un’indagine di livello regionale della Gdf gli ospedali molto probabilmente chiederebbero, per sparizione di medici causata dalle indagini, con ulteriore disservizio per i cittadini. Pertanto avanti con indagini a campione, colpire qualcuno per educarne nessuno.

Così se vi pare