“I Fatti Vostri”, Umberto Broccoli pronto a tornare in diretta: “Grazie per affetto pubblico”

Il professore e archeologo romano, tranquillizza i fan della trasmissione in onda tutti i giorni sulla Rai sulle sue condizioni fisiche

“Eccomi. Domani 3 gennaio rientro in studio a “I Fatti Vostri”, di nuovo in diretta. Mi ha fatto un gran piacere scoprire un affetto forte da parte di chi mi segue da qualche anno. Non immaginavo una “presenza” del genere, anche se lontana. Vi ringrazio tutti, vi ringrazio di cuore”. Umberto Broccoli, professore e archeologo romano, tranquillizza i fan della trasmissione in onda tutti i giorni sulla Rai sulle sue condizioni fisiche.

Presenza fissa nel programma tv dal 2017

Broccoli, presenza fissa dal 2017 e una delle colonne del programma tv condotto da Salvo Sottile e Anna Falchi con la regia e supervisione di Michele Guardì si era “allontanato” da “I Fatti vostri” a novembre dello scorso anno. In un post sulla sua pagina Twitter aveva detto: “Per motivi personali, non sarò presente alla ripresa de I Fatti Vostri il 29 novembre. Probabilmente tornerò in onda dopo la metà di dicembre. Un grazie di cuore e un arrivederci ai colleghi e all’affetto (quarantennale) del pubblico”.

Il motivo dell’allontanamento

Alla base della decisione di sospendere la sua presenza in diretta, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe stato un piccolo intervento che necessitava di un breve periodo di convalescenza. Adesso il ritorno nella piazza piuù famosa della televisione italiana.