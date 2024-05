I frammenti ossei ritrovati a Favara non sono di Gessica Lattuga: ancora il mistero sulla scomparsa

Ad accertarlo sono stati i Ris di Messina dopo le analisi

I 23 frammenti ossei rinvenuti durante i lavori edili in un immobile al civico 59 di via La Porta a Favara non sono di Gessica Lattuga, la giovane mamma scomparsa il 12 agosto del 2018. Alla fine si è addirittura scoperto che i resti ritrovati non sono nemmeno umani, ma, al contrario, appartengono ad un gatto e a degli uccelli. Ad accertarlo sono stati i Ris di Messina dopo aver analizzato i frammenti.

Frammenti ossei a Favara, il ritrovamento avvenuto lo scorso marzo

La notizia del ritrovamento dei frammenti ossei è stata diffusa lo scorso 21 marzo e quasi inevitabilmente il pensiero collettivo è stato quello di collegare tale ritrovamento alla mamma 27enne scomparsa nel 2018, madre di quattro figli. Il padre della giovane, quasi a sentirselo, escluse fin da subito che quelli potessero essere i resti di Gessica. A manifestare dei forti dubbi era stato anche l’ex compagno della giovane, Filippo Russotto.

