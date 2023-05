“I volti stanchi di Ballarò”, la mostra di Giovanni Artale alla Real Fonderia alla Cala di Palermo

Appuntamento dal 5 al 18 maggio. Vernissage inaugurativo, venerdì 5 alle 16:30. L’artista ha voluto omaggiare Palermo, raffigurando il forte senso di resilienza dei lavoratori dello storico mercato

Colori, profumi, suoni tipici e “abbanniate”, circondati da volti stanchi e provati dalla lunga e faticosa giornata. Occhi che, nonostante ci provino, non riescono a nascondere la fatica. Si sa, gli occhi sono lo specchio dell’anima e, difficilmente, sanno mentire, custoditi all’interno di visi che incontriamo ogni giorno e che, spesso, ci chiediamo di chi siano, da dove provengano e quale sia la loro storia, non riuscendo mai a darci una risposta. Tutto questo avviene tra le strade del mercato di “Ballarò”, dove il fotografo, Giovanni Artale, ha voluto dar voce ai tanti che, quotidianamente, lo popolano e colorano.

Arriva, alla “Real Fonderia alla Cala”, in Piazzale Fonderia, a Palermo, la mostra “I volti stanchi di Ballarò”, una raccolta di immagini, in bianco e nero, dove vengono ritratti alcuni dei tanti operatori del Mercato storico palermitano. L’appuntamento con il vernissage inaugurativo è venerdì 5 maggio, alle 16:30. Presenti Giovanni Artale e i critici d’arte Maurizio Lucchese, Francesco Federico e Nino Bellia, che commenteranno gli scatti.

La mostra sarà visitabile sino a giovedì 18 maggio e osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30.

“Con i loro sguardi e volti stanchi – spiega Artale – indirettamente, rappresentano un elevato senso di resilienza al fine di poter svolgere tra mille difficoltà le loro sacrificanti e stressanti attività quotidiane. È questo il messaggio che voglio dare a chi visiterà la mostra”.

La realizzazione della mostra ha richiesto circa 6 anni. La tecnica del bianco e nero riesce, perfettamente, a cogliere ogni sfumatura in ogni sguardo, ogni ruga d’espressione: perplessità, rabbia, spossatezza e tutta la vasta gamma delle emozioni umane. Non soltanto, la tecnica riesce a far parlare, urlare i protagonisti dello storico Mercato, tanto da farci sentire le loro voci e vedere i loro colori

“I volti stanchi di Ballarò” gode del patrocinio del Comune di Palermo, dell’UIF – Unione Italiana Fotoamatori e dal Circolo Fotografico Immagine.