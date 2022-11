Ibrahimovic conduttore a Striscia La Notizia

Il campione del Milan sarà per una sera al "centro dell’attacco" del tg satirico di Antonio Ricci, con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari

In attesa di tornare in campo con il suo Milan, serata da protagonista in tv per Zlatan Ibrahimovic. Lunedì 21 novembre dietro il bancone di Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), infatti, ci sarà come conduttore d’eccezione l’attaccante svedese.

