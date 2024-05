Ikea, nuove assunzioni a Catania: ecco le posizioni aperte e come fare domanda

Opportunità lavorativa con la nota azienda specializzata nella vendita di arredamento, mobili e decorazioni per la casa.

IKEA Catania avvia nuove assunzioni – con contratti part-time a tempo determinato – nei reparti vendita, logistica, ristorazione e servizio clienti.

Ecco le posizioni aperte e come fare domanda per la nota azienda.

IKEA Catania, nuove assunzioni: posizioni aperte

L’azienda specializzata nel settore dell’arredamento è alla ricerca di “persone dinamiche e appassionate” da inserire in squadra con contratti part-time a tempo determinato della durata iniziale di 6 mesi. In particolare, ci sono posizioni aperte nei seguenti reparti:

Area Logistica (smistamento merce e preparazione ordini);

(smistamento merce e preparazione ordini); Area Sales (Progettazione di ambienti e vendita);

(Progettazione di ambienti e vendita); Area Food (Bar, Ristorante, Bistro, Bottega Svedese);

(Bar, Ristorante, Bistro, Bottega Svedese); Area Servizio Clienti/Casse (payment e servizi post-vendita).

Requisiti e benefit

Il candidato ideale per Ikea Catania è in possesso dei seguenti requisiti:

Passione per il mondo retail e attenzione al customer care, per il mondo della logistica e per quello food;

Sei disponibile a lavorare su turni.

Il team Ikea offre una serie di benefit ai dipendenti, tra i quali:

Sconto dipendenti del 15% sull’acquisto di prodotti IKEA;

Servizio mensa con una vasta scelta di prodotti (molti dei quali sono biologici) a poco più di 1€;

Portale di sconti e convenzioni aziendali dove troverai una gamma di prodotti e servizi per viaggi, tempo libero, tecnologia e molto altro.

Come fare domanda

Per candidarsi a una delle posizioni aperte, basta visitare la sezione “Lavora con noi” dell’azienda (https://jobs.ikea.com/it/lavori-di-ricerca) e ricercare la posizione desiderata per ruolo, sede o tipo di impiego. Ciascun annuncio contiene la dicitura “Candidati per questa posizione”, che permette di inviare il CV.

L’azienda Ikea e la sede di Catania

Ikea è un’azienda svedese specializzata nella vendita di mobili, accessori e decorazioni per l’arredamento della casa. L’azienda è nata in una zona rurale della Svezia ma in pochi anni si è trasformata in una multinazionale che oggi ha sedi in tutto il mondo, Italia compresa. A Catania la sede è sulla Strada Comunale Passo Cavaliere, in zona Tangenziale.

