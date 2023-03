Il Catania in C gioca in casa: biglietti a ruba e strade chiuse per il match con Lamezia

La città si prepara alla partita che si disputerà domenica prossima alle 15. Sarà la prima in casa dei rossazzurri dopo la promozione record in serie C.

Migliaia di biglietti già venduti che si sommano agli oltre 11 mila abbonati. Le strade intorno allo stadio Massimino interdette al traffico per ben dieci ore. Catania si prepara alla partita casalinga della squadra di Pelligra che si disputerà domenica prossima alle 15 contro il Lamezia Terme.

Biglietti a ruba per il Catania neo promosso

Sono già migliaia di ticket venduti per il match di domenica pomeriggio, il primo in casa dopo la promozione in C in tempi record. Come record potrebbe essere il numero di tifosi che si presenterà a Cibali per festeggiare il Catania.

Gioca il Catania: l’ordinanza comunale

Forse per questo, aspettandosi giri di campo, festeggiamenti e cori, che l’amministrazione comunale, su input della Questura, ha stabilito la chiusura al traffico di tutto il perimetro intorno allo stadio a partire dalle 11 del mattino fino alle 21, ben oltre la fine del match. Una scelta probabilmente dettata da prudenza che potrebbe risultare lungimirante.

Catania-Lamezia Terme: le strade interdette

Saranno interdette al traffico, dalle ore 11:00 alle ore 21:00 e comunque sino a cessate esigenza, eccezion fatta per i residenti diretti in garage o aree scoperte private, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso in emergenza, nelle seguenti vie e piazze:

a) piazza Vincenzo Spedini;

b) via Cifali, da via Raimondo Franchetti a piazza Bonadies;

c) via Giambattista Impallomeni, da via Mimosa a via Cifali;

d) via Chisari;

e) via Valdisavoia;

f) largo Filippo Raciti;

g) via Gaetano D’Emanuele;

h) via Cantone;

i) via Dell’Atleta;

j) via Ferrante Aporti;

k) via Cesare Lombrosio;

l) via Cesare Beccaria, da via Cesare Vivante a via Cifali;

m) via Giuseppe Fava nel tratto compreso tra la via De Cosmi a piazza Vincenzo Spedini;

n) via Giovanni Lavaggi, da via Raimondo Franchetti a via Cesare Lombrosio;

o) via Ammiraglio Toscano;

p) via Rasà, da via Samuele a via Maratona;

q) via Maratona, da via Stazzone a piazza Vincenzo Spedini.