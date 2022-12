Il compleanno di Papa Francesco: a Santa Lucia musica, luci e Gonfalone

Per il Pontefice sarà il decimo genetliaco da quando è stato ordinato Papa in Vaticano

Domani 17 dicembre Papa Francesco compie oggi 86 anni, il decimo compleanno dopo che è diventato Papa. Sul Sagrato del Santuario di Santa Lucia al Gonfalone domani alle 16, per celebrarlo ci saranno un’installazione luminosa, poi canti, musiche, un concerto del soprano Mary Prosperi ed effetti di neve, in un evento organizzato dall’architetto Cesare Esposito insieme al Rettore di Santa Lucia Padre Franco in Campo.

“Si è scelto questo luogo perché la Santa martire annunciava sempre la pace”, dice Esposito, ricordando “la non casuale coincidenza della scelta di Bergoglio di prendere i voti proprio il 13 dicembre 1969, nel giorno della festa della Santa”. “La commozione del Papa, con lacrime vere e sincere, ha commosso tutti noi – aggiunge – Francesco è la nostra guida e speranza di pace, tanto più in questo particolare momento storico, tragicamente funestato da guerre che devastano le anime e il mondo. La città di Roma tutta si anima per augurare al pontefice tanta gioia e salute, auspicando che rimanga per noi sempre un simbolo di pace. Auspichiamo che un giorno papa Francesco ci colga di sorpresa e venga a trovarci a Santa Lucia”, conclude l’architetto romano celebre per essere stato l’ideatore della nevicata artificiale di Santa Maria Maggiore.