Il “guru” catanese dei computer Salvatore Aranzulla è diventato papà: la foto

Salvatore Aranzulla è diventato padre: il guru dell'hi-tech ha annunciato il lieto evento pubblicando una foto sui social

Il genio dei computer, Salvatore Aranzulla, è diventato papà.

Ad annunciarlo, attraverso un post pubblicato sui social, è stato proprio l’imprenditore e divulgatore hi-tech di Mirabella Imbaccari, provincia di Catania.

“Se prima eravamo in due, adesso siamo in tre”, questo l’emozionante messaggio di Aranzulla, a corredo di una meravigliosa foto che lo ritrae con il camice verde e un fagottino in braccio.

Gli auguri dei followers a Salvatore Aranzulla

Del bebè per ora non si conosce né il nome né il sesso, anche se il cappellino rosa indossato dal neonato nello scatto potrebbe rappresentare un indizio.

Intanto i follower del guru tech si scatenano con messaggi di auguri a valanga: “Il giusto passo verso un ritorno all’umanità”, scrive uno mentre in tanti ironizzano sui tutorial che ora il neo papà potrebbe creare: “Ora potresti fare un tutorial, su come fare bambini”, scherza un utente. E un altro ironizza: “Aspetto con ansia la guida su come far dormire i creatur per tutta la notte”.