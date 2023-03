Il PD cinese

Se non si abbandona la colla veltroniana in cui si teneva tutto ed il suo contrario, quale cambiamento porta Schlein? Il commento di Giovanni Pizzo.

Ieri c’è stato un miracolo nella politica italiana. Tutti in piedi, tutti i delegati, tutte le mozioni, perfino tutti i capicorrente e i capibastone, minacciati di esilio dalla neosegretaria Schlein, ad applaudire, entusiasti.

Questa fotografia di gruppo, allineato e coperto, sembra la fotocopia dell’unanimità del Partito Comunista Cinese che elegge Xi Jinping. Unanimità simil Pechino. Prima scontri, visioni diverse, mozioni contrapposte, modelli di alleanze differenti, politiche estere divergenti, e poi tarallucci e vino tutti insieme appassionatamente dalle Sardine a Base Riformista. Attenzione ieri c’era l’assemblea degli iscritti, in cui la Schlein veniva proclamata segretaria, e il suo competitor Bonaccini recuperato, in un patto unitario, alla presidenza dell’assemblea del partito. Poi ci saranno le scelte organizzative, la presidenza dei gruppi parlamentari e la composizione della segreteria del PD.

Se anche in questi posizionamenti ci fosse un compromesso unitario non si capisce perché hanno fatto un congresso. Soprattutto non si capirebbero le scelte politiche del nuovo corso Schlein. Se non c’è una visione chiara, univoca e non ambigua, se non si abbandona la colla veltroniana in cui si teneva tutto ed il suo contrario, quale cambiamento porta Schlein?

I nuovi votanti delle primarie erano andati a votare una svolta, una nuova direzione di marcia, ma sembra che per ora la paura di rompere la boccia di cristallo faccia novanta. Può convivere la visione pro Nato, da ex ministro della Difesa, di Guerini con il pacifismo di sinistra di Jasmine Cristallo? Possono stare insieme Boccia e Provenzano, i filo 5stelle, e coloro, non pochi, che guardano ancora ad una politica riformista che non ha mai smesso di guardare all’innominato Renzi?

I dubbi ci sono tutti, di certo la Schlein è un personaggio fuori dal ‘900, è una millennials, ma con questo unanimismo apparente dovrà tenere insieme molti vecchi del secolo scorso, anche tra coloro che si erano schierati con lei dall’inizio, come Zingaretti e Franceschini, capicorrente muniti di capibastone. È un unanimismo ad oggi di facciata ovviamente.

La scelta chiara è sicuramente il linguaggio e la postura. Il PD del potere felpato, del compromesso da conserterie, della governabilità ad ogni costo, ha scelto per questa ineludibile fase una leader che abbia la faccia dell’opposizione. Poteva essere un oppositore credibile Letta? O un uomo, di ottimo livello di governo, come Bonaccini? La Schlein è, rispetto alla classe dirigente attuale, fatta tutta da uomini abituati al governo, l’unica scelta, infatti è un’estranea, a rappresentare un ruolo di opposizione. Questi anni, non si sa quanti, saranno da via Crucis, e bisognava trovare qualcuno che portasse come Simone di Cirene la Croce dell’opposizione, per un partito che da quando è nato è sempre stato al governo, nato per quello. E che il ruolo sia da Golgota è simbologicamente rappresentato dall’origine ebraica della Schlein.

Tutte queste contraddizioni evidenti, tra cui il recupero dei dalemiani, si sciolgono in un rassicurante slogan. Abbiamo sciolto le correnti e costruito un nuovo PD. Da qui all’estate capiremo se i nuovi temi, se ci saranno, reggeranno alle canottiere correntizie sotto la maglietta del PD nuovo.

Così è se vi pare.